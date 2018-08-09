Нарушителей антитабачного закона в РФ за полгода оштрафовали на 70 млн руб.
С начала года к ответственности привлекли более пяти тысяч нарушителей
9 августа 2018, 14:49
Фото: ktrk.kg
Нарушителей антитабачного законодательства в России за первую половину 2018 года оштрафовали на сумму более 70 миллионов рублей, сообщает Роспотребнадзор.
С начала года в нашей стране штрафные санкции были наложены на более чем 5 тысяч нарушителей.
По категориям к ответственности привлекли около полутора тысяч граждан, примерно столько же продавцов табачной продукции, 1,4 тысячи юрлиц и 663 индивидуальных предпринимателя.
Всего же с 15 ноября 2013 года в России к ответственности было привлечено около 70 тысяч правонарушителей.
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