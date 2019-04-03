Наряд Собчак высмеяли в Instagram: "В соседнем селе дискотека?"

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram сделанное на модном показе совместное фото с дизайнером Беллой Потемкиной, которое вызвало среди подписчиков неоднозначную реакцию, сообщает Пятый канал.

Собчак стала почетным гостем дизайнера Потемкиной на показе ее новой коллекции одежды в Москве. Она опубликовала совместное фото и поблагодарила за яркое и праздничное шоу.

"Русская мода в действии. Спасибо, Белла, за буйство красок и яркое праздничное шоу!" – написала Собчак.

Подписчики неоднозначно восприняли модный наряд: "Ксения как всегда порадовала нас своим нелепым нарядом", "Такой безвкусицы от вас точно не ожидала увидеть. Платье ужасное, какое-то сложное, а еще это колье, которое не в тему", "Снимите это ужасное платье, да и очки заодно", "В соседнем селе дискотека?", "Есть вещи, на которые смотришь и понимаешь, сколько бы они ни стоили, но в жизни их не надену!", "Ну это же днище капитальное", "Ксения, у вас безупречный вкус, на мой взгляд, и вдруг такое...", "В поля бы урожай кукурузы собирать в нем", "Сельский вариант".