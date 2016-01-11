NASA предрекло всемирный потоп на Земле через 60 лет

Специалисты NASA подсчитали, что на Земле через 60 лет произойдет мощный всемирный потоп, в результате которого под воду уйдут ряд столиц в Европе, Токио и часть США, передает "Московский комсомолец".



Ученые создали программу, которая учитывает такие факторы, как многолетние климатические исследования, движение Земли, планет, данные о таянии ледников, уровень воды мирового океана и другие данные. Затем это все заложили для расчетов в суперкомпьютер NASA для моделирования ситуации на десятилетия вперед.



Согласно расчетам, к 2075 году таяние ледников перешагнет критическую отметку и уровень воды мирового океана поднимется на два метра. Это приведет к затоплению Лондона, Амстердама, Токио и ряда прибрежных американских городов. Часть человечества от этого погибнет, а выжившие столкнутся с резким изменением климата, голодом и болезнями.



Расчеты суперкомпьютера показали, что через 1000 лет на Земле почти не останется суши.