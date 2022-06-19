Насекомые уничтожают листву в березовых рощах в Алтайском крае
Проезжаю по трассе местные жители замечают поеденные деревья
19 июня 2022, 15:10, Илья Звягинцев
Жители Алтайского края показали деревья, которые серьезно пострадали от нашествия насекомых. Пост опубликовали в сообществе «Barnaul22».
Автор видеоролика отмечает, что слышала по новостям о нашествии шелкопрядов в Алтайском крае. Девушка, проезжая по трассе, засняла березовую рощу, в которой все деревья стоят без листьев.
Очевидцы отметили, что такая ситуация наблюдается от Панкрушихинского района до Немецкого.
При этом очевидцы показали, что тополя, которые стоят неподалеку от берез, сохранили листву.
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