Население Земли достигло 8 миллиардов человек, пишет РБК со ссылкой на ООН.

За последние 200 лет численность населения планеты выросла в восемь раз. В начале 1900-х в мире проживало 1,6 млрд человек, к началу 2000-х — 6 млрд, а в 2011-м численность популяции достигла 7 млрд.

Согласно прогнозам, к 2030 году человечество достигнет отметки 8,5 млрд, а пик ожидается к 2080-му — 10,4 млрд.

В ООН указали, что, несмотря на постоянное увеличение численности населения, темпы прироста замедляются. Ожидается, что больше половины прогнозируемого прироста населения до 2050 года будет сосредоточено в Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, на Филиппинах и в Танзании. При этом более чем в 60 странах число жителей сократится на 1% или больше с 2022 по 2050 год «из-за устойчиво низкого уровня рождаемости и в некоторых случаях повышенного уровня эмиграции».