Нашествие комаров и аист в центре Барнаула: обзор соцсетей
Традиционный обзор социальных сетей от Amic.ru
Вера Глаголева
16 августа стало известно, что из жизни ушла Вера Глаголева. Для многих такая новость стала шокирующей. 17 августа пользователи соцсетей активно размещали посты в память об актрисе.
"Не верится", "Помним. Любим. Скорбим", "Невозможно поверить!" - пишут интернет-пользователи.
Светлая память красивой и талантливой Вере Глаголевой.Болезнь никого не щадит,как важно понимать насколько хрупка наша жизнь и как необходимо беречь каждое мгновение нашего существования на этой земле. Порой мы загоняем себя по пустякам, и нам кажется,что все будет продолжаться вечно.🙏🏼🙏🏼🙏🏼 #вераглаголева Берегите себя.
Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)
Новость в ленте РБК, как гром среди ясного неба. Вера, тебя вдруг не стало... Мы познакомились с тобой за океаном на необитаемом острове близ Гаити. Там в диких джунглях снимали шоу "Последний герой". Для нас это была жёсткая реальность. Там мы выживали, там мы узнавали друг друга, часами разговаривая о далеком доме, детях, о творчестве. Нам было интересно. Мне казалось, что ты знаешь что-то, чего не знают другие. Думалось, что так много ещё всего впереди, и мы успеем сказать и услышать самое главное. Вера, буду помнить тебя всегда. #вераглаголева #актрисатеатраикино #режиссёр #помнюилюблю #larisaverbitskaya
Публикация от Larisa Verbitskaya (@larisa_verbitskaya)
Царствие небесное... #ВераГлаголева
Публикация от Alexandre Vassiliev (@alexandre_vassiliev)
Так жаль,ушла из жизни Вера Глаголева...#нетслов #вераглаголева #соболезную #rip
Публикация от Елена Борщева (@lenaborshcheva)
О,Боже!!Не хочется верить в это((((Ушла из жизни талантливая актриса,замечательный приятнейший человек ,всегда позитивная и жизнерадостная,как же так((((( мои искренние соболезнования родным , близким, ,сил Вам пережить это страшной горе 🙏🏻🙏🏻🙏🏻СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ......#вераглаголева #актриса
Публикация от IGOR GULYAEV OFFICIAL (@igorgulyaevofficial)
Вера, дорогая! Ты всегда была и останешься для нас очень светлым талантливым человеком. Твоей неиссякаемой энергии, желания жить, которыми ты умела так щедро делиться и с близкими, и с дальними, нам не хватает уже сейчас, как только тебя не стало. Ты дарила нам только радость от своих фильмов и просто от общения и никогда не загружала нас своими проблемами и недугами, а тем ещё более неожиданным стал твой уход. Но солнечное тепло, исходившее от тебя, будет греть нас очень долго. Глубокие соболезнования от нашей семьи всем родным Веры. #вераглаголева
Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)
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Тигровые комары
В социальных сетях бурно обсуждают то, что в Алтайском крае появился азиатский тигровый комар.
Читайте подробнее: Правда ли, что азиатский тигровый комар появился на Алтае, и чем он опасен?
"Укусит такой, и превратишься потом в человека-комара", "Ааааааааааааааааааа! Мы все умрем!" - беспокоятся жители Алтайского края и описывают последствия укуса такого комара.
Аист в центре Барнаула
В центре краевой столицы 16 августа установили новую скульптуру – аиста. Отмечается, что фигуру установили на временной основе, специально для выставки цветов. Однако, если горожане оценят, аист может и остаться в центре Барнаула.
"Красиво", "Очень круто", "Аиста надо к перинаталке новой" - оценивают скульптуру барнаульцы и вспоминают, какие скульптуры были у Нулевого километра раньше.