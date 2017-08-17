Нашествие комаров и аист в центре Барнаула: обзор соцсетей

Традиционный обзор социальных сетей от Amic.ru

17 августа 2017, 19:36

Вера Глаголева

16 августа стало известно, что из жизни ушла Вера Глаголева. Для многих такая новость стала шокирующей. 17 августа пользователи соцсетей активно размещали посты в память об актрисе.

"Не верится", "Помним. Любим. Скорбим", "Невозможно поверить!" - пишут интернет-пользователи.

 

Новость в ленте РБК, как гром среди ясного неба. Вера, тебя вдруг не стало... Мы познакомились с тобой за океаном на необитаемом острове близ Гаити. Там в диких джунглях снимали шоу "Последний герой". Для нас это была жёсткая реальность. Там мы выживали, там мы узнавали друг друга, часами разговаривая о далеком доме, детях, о творчестве. Нам было интересно. Мне казалось, что ты знаешь что-то, чего не знают другие. Думалось, что так много ещё всего впереди, и мы успеем сказать и услышать самое главное. Вера, буду помнить тебя всегда. #вераглаголева #актрисатеатраикино #режиссёр #помнюилюблю #larisaverbitskaya

Публикация от Larisa Verbitskaya (@larisa_verbitskaya)

 

Царствие небесное... #ВераГлаголева

Публикация от Alexandre Vassiliev (@alexandre_vassiliev)

 

Так жаль,ушла из жизни Вера Глаголева...#нетслов #вераглаголева #соболезную #rip

Публикация от Елена Борщева (@lenaborshcheva)

 

Вера, дорогая! Ты всегда была и останешься для нас очень светлым талантливым человеком. Твоей неиссякаемой энергии, желания жить, которыми ты умела так щедро делиться и с близкими, и с дальними, нам не хватает уже сейчас, как только тебя не стало. Ты дарила нам только радость от своих фильмов и просто от общения и никогда не загружала нас своими проблемами и недугами, а тем ещё более неожиданным стал твой уход. Но солнечное тепло, исходившее от тебя, будет греть нас очень долго. Глубокие соболезнования от нашей семьи всем родным Веры. #вераглаголева

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)

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Тигровые комары

В социальных сетях бурно обсуждают то, что в Алтайском крае появился азиатский тигровый комар.

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"Укусит такой, и превратишься потом в человека-комара", "Ааааааааааааааааааа! Мы все умрем!" - беспокоятся жители Алтайского края и описывают последствия укуса такого комара.

Аист в центре Барнаула

В центре краевой столицы 16 августа установили новую скульптуру – аиста. Отмечается, что фигуру установили на временной основе, специально для выставки цветов. Однако, если горожане оценят, аист может и остаться в центре Барнаула.

"Красиво", "Очень круто", "Аиста надо к перинаталке новой" - оценивают скульптуру барнаульцы и вспоминают, какие скульптуры были у Нулевого километра раньше.

Гнездо аиста в центре Барнаула: двухметровая фигура птицы радует горожан

Гнездо аиста в центре Барнаула: двухметровая фигура птицы радует горожан

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