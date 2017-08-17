Нашествие комаров и аист в центре Барнаула: обзор соцсетей

Вера Глаголева

16 августа стало известно, что из жизни ушла Вера Глаголева. Для многих такая новость стала шокирующей. 17 августа пользователи соцсетей активно размещали посты в память об актрисе.

"Не верится", "Помним. Любим. Скорбим", "Невозможно поверить!" - пишут интернет-пользователи.

Светлая память красивой и талантливой Вере Глаголевой.Болезнь никого не щадит,как важно понимать насколько хрупка наша жизнь и как необходимо беречь каждое мгновение нашего существования на этой земле. Порой мы загоняем себя по пустякам, и нам кажется,что все будет продолжаться вечно.🙏🏼🙏🏼🙏🏼 #вераглаголева Берегите себя. Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Авг 16 2017 в 3:23 PDT

Царствие небесное... #ВераГлаголева Публикация от Alexandre Vassiliev (@alexandre_vassiliev) Авг 16 2017 в 8:24 PDT

Так жаль,ушла из жизни Вера Глаголева...#нетслов #вераглаголева #соболезную #rip Публикация от Елена Борщева (@lenaborshcheva) Авг 16 2017 в 6:35 PDT

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Тигровые комары

В социальных сетях бурно обсуждают то, что в Алтайском крае появился азиатский тигровый комар.

Читайте подробнее: Правда ли, что азиатский тигровый комар появился на Алтае, и чем он опасен?

"Укусит такой, и превратишься потом в человека-комара", "Ааааааааааааааааааа! Мы все умрем!" - беспокоятся жители Алтайского края и описывают последствия укуса такого комара.

Аист в центре Барнаула

В центре краевой столицы 16 августа установили новую скульптуру – аиста. Отмечается, что фигуру установили на временной основе, специально для выставки цветов. Однако, если горожане оценят, аист может и остаться в центре Барнаула.

"Красиво", "Очень круто", "Аиста надо к перинаталке новой" - оценивают скульптуру барнаульцы и вспоминают, какие скульптуры были у Нулевого километра раньше.