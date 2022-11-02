На сколько повысили денежное довольствие российским военным

Зарплаты военнослужащих в России с 1 октября выросли на 4%. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

«С 1 октября на 4% повышены денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала», — сказал Шойгу.

Он добавил, что с начала года увеличились и военные пенсии. Они выросли на 19,5%.

Ранее сообщалось, что среднемесячная зарплата в Алтайском крае по итогам первых восьми месяцев 2022 года составила 37,2 тысячи рублей.

Так, за июль средняя зарплата по краю насчитывала 36,2 тысячи рублей, соответственно, в августе она выросла на 2,8%. Рост за год составил 19,3% — отметим, что по итогам августа 2021 года зарплата была на уровне 30,9 тысячи рублей.