«Наследники Ползунова» стали призёрами и победителями первенства Алтайского края по шахматам

Пятеро воспитанников шахматного клуба центра «Наследники Ползунова», созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и СГК, вошли в число победителей и призёров первенства региона по классическим шахматам среди юношей и девушек. Соревнования проходили с 15 по 23 августа в АлтГТУ, сообщает пресс-служба вуза.

Участие в них принимали 175 юных спортсменов из 6 городов и 11 сельских территорий региона. «Наследники Ползунова» представляли 11 юных шахматистов.

Победителем в самой младшей возрастной категории среди мальчиков до 11 лет стал Александр Кузнецов. Он набрал 7,5 очка в девяти проведённых турах и обошёл 37 соперников. А его товарищ по клубу Никита Малахов — 7 очков, он завоевал серебряную медаль.

В возрастной группе среди девочек до 13 лет победила Анжелика Говорова. А в группе девочек до 15 лет серебряную медаль завоевала ещё одна воспитанница шахматного клуба — Татьяна Кузнецова. Бронзовая медаль в возрастной группе среди мальчиков до 13 лет досталась самому младшему её участнику, учащемуся шахматного клуба Михаилу Ларионову.

Это мероприятие имеет статус одного из главных детских соревнований в календаре региональной федерации шахмат, так как по его результатам определяют детско-юношескую сборную Алтайского края.