Настоящая мощь трудовых машин. Как на Алтае дорожники выбирали лучших из лучших

Масштабные соревнования «Лучшие по профессии» среди дорожников прошли в пятницу, 12 августа, в Алтайском крае. В конкурсе участвовали более 450 работников подрядных организаций дорожного хозяйства, в том числе ветераны отрасли. Подобные соревнования проводятся на Алтае уже в 18-й раз. В этом году их приурочили 100-летию Чуйского тракта и 85-летию «Алтайавтодора».

Конкурс имеет богатую историю. С 2000 года мероприятие впервые было организовано при завершении строительства автомобильной дороги Алтай — Кузбасс. В этом году за звание лучших в восьми номинациях сразились инженеры-геодезисты, машинисты бульдозеров, тяжёлых и средних автогрейдеров, погрузчиков, экскаваторов, а также водители автосамосвалов. Для победы профессионалы своего дела должны были мастерски обращаться с машиной, на которой работают: поставить деревянную доску на два тонких столба, взять ковшом каску и кинуть её в металлическую бочку. Для виртуозных дорожников специально возвели полосу препятствий. Зрители и коллеги искренне переживали за участников и радовались победам.

«Нам предстоит увидеть захватывающие состязания на самой современной технике, способной осуществлять уникальные операции по ремонту и строительству дорог. Но за виртуозными взмахами ковша экскаватора, ювелирной точностью движений бульдозера, ловкими манёврами погрузчика всегда стоят мастера своего дела, дорожники — профессионалы, чьими руками создаётся дорожная сеть нашей страны», — сказала исполняющая обязанности генерального директора РАДОР Анна Цаплина.

Как пояснил журналистам министр транспорта Алтайского края Антон Воронов, уровень профессионализма участников ежегодно растёт, что делает соревнования более зрелищными и захватывающими.

«Проведение подобных конкурсов — это способ определить лидеров среди лучших, поощрить их и дать им возможность поделиться своим опытом. Кроме того, в рамках таких мероприятий мы наглядно демонстрируем особенности и сложности строительства дорог. Данные соревнования необходимы, чтобы выявить лучших в своей профессии. Это очень важно. Каждый конкурс мотивирует людей развиваться», — отметил Антон Воронов.

В итоге в командном зачёте среди дорожных организаций региона лучшими стало ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» с результатом 48 балов. Второе место заняли представители ООО «Барнаульское ДСУ-4». В их копилке 29 очков. Бронза у ГУП ДХ АК «Юго-западное ДСУ» с результатом 27 баллов.