«Настоящее бабье лето»: в Алтайском крае ожидается резкое потепление

Потепление до +16...+22 градусов ожидается в Алтайском крае с пятницы, 7 октября. Как сообщает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Западную Сибирь приходит бабье лето.

По словам синоптика, потепление также наступит в Омской, Томской и Новосибирской областях. При этом осадков в ближайшие дни не ожидается.

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«Очень приятная погода. Настоящее бабье лето», — отметил он.

Отметим, что, по прогнозам синоптиков регионального ЦГМС, в пятницу воздух прогреется до +13...+18 градусов, по востоку местами до +7...+12 градусов. В субботу, 8 октября, станет ещё теплее — до +17...+22 градусов. Ветер южный, с порывами до 12-14 м/с. В утренние часы местами образуется туман.