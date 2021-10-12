Настя Ивлеева после развода забрала у Элджея всё, кроме двух машин

Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева при разводе с рэпером Элджеем забрала у него всё, кроме двух автомобилей. Об этом сообщает Mash.

После расставания Ивлеевой достался огромный особняк в элитном подмосковном посёлке, гараж на пять автомобилей и земельный участок 4 гектара. Общая стоимость всего имущества составляет около 150 миллионов рублей.

До развода Элджей имел 50-процентную долю в особняке, где снимался клип на песню "Кадиллак", но теперь у него остались только два автомобиля: Hummer H2, BMW i8.

Напомним, Элджей и Ивлеева заявили о своих отношениях в 2018 году, а в 2019 году стало известно, что молодые люди поженились. В 2021 году пара решила развестись.