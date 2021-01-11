Настя Каменских подбодрила подписчиков пляжными фото в ярком бикини
За 10 часов пост лайкнули более 160 тысяч человек
11 января 2021, 12:06, Илья Звягинцев
Украинская певица Настя Каменских после новогодних праздников решила подбодрить подписчиков пляжными фотографиями. Пользователи Instagram оценили кадры.
В комментариях под постом отметили, что артистка находится в отличной форме: "Ничего не понял, но красиво!", "Красавица". Большинству мужчин, которые следят за страницей Насти, особенно приглянулась третья фотография в "карусели", о чем они упомянули в комментариях.
Украинская певица часто публикует на своей странице фотографии в купальниках, а иногда и без него. Ранее она показала подписчикам фото с курорта, на котором стоит под душем в мокром бикини.
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