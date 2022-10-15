НАТО не будет применять боевое оружие на учениях по ядерному сдерживанию

Плановые учения по ядерному сдерживанию НАТО с участием 14 стран и до 60 военных самолетов продлятся с 17 по 30 октября. Как сообщает РИА Новости, боевое оружие в плановых учениях альянса «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) задействовано не будет.

В НАТО также уточнили, что учебные полеты в рамках учений будут осуществляться, в частности, над Бельгией, Северным морем и Великобританией.