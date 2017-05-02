Навального заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Российский союз налогоплательщиков попросил главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина проверить данные о возможном уклонении оппозиционера Алексея Навального от уплаты налогов, передает ТАСС.

В обращении к Мишустину упоминается несколько публикаций в СМИ от 18 апреля 2017 года, из которых следует, что в 2014-2015 годах директор организации "Фонд борьбы с коррупцией" Роман Рубанов получил более 25 млн рублей на собственные счета от неизвестных отправителей.

"Для перевода денег использовались схемы Cash-in и Recycling", - утверждается в документе. После этого якобы Рубанов перечислял деньги соратникам Навального.