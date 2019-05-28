Назарбаев вручил Путину орден имени Назарбаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил орден президенту России Владимиру Путину, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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Политика Стало известно содержание беседы Путина и Назарбаева 19 марта

Отмечается, что орден носит имя "Первого президента Казахстана – лидера нации Нурсултана Назарбаева".

"Несмотря на непростые времена, взаимная торговля между нами растет. Увеличивается количество совместных предприятий", – сказал Назарбаев.

Путин поблагодарил Назарбаева за врученную награду, выразив уверенность в развитии стратегического взаимодействия между странами.

"Хотел бы поблагодарить вас за награду, и за то, что было сделано в деле интеграции, двусторонних отношениях и развитии стратегического взаимодействия России и Казахстана. В этом имеется огромная Ваша заслуга", – сказал Путин.