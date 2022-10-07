Назван единственный критерий определения боевого опыта

На портале «Объясняем.рф» рассказали, как подтвердить наличие боевого опыта или узнать о его отсутствии.

«Факт наличия боевого опыта подтверждается только соответствующей записью в военном билете», — разъяснили специалисты.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. После власти уточнили, что она затронет в первую очередь тех, у кого есть боевой опыт и необходимая военно-учётная специальность.

Ранее amic.ru рассказал, что такое ВУС и что означают цифры кодов военно-учётных специальностей в военном билете.