Назван единственный критерий определения боевого опыта
Ранее сообщали, что частичная мобилизация затронет в первую очередь тех, у кого есть боевой опыт
7 октября 2022, 16:37
На портале «Объясняем.рф» рассказали, как подтвердить наличие боевого опыта или узнать о его отсутствии.
«Факт наличия боевого опыта подтверждается только соответствующей записью в военном билете», — разъяснили специалисты.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. После власти уточнили, что она затронет в первую очередь тех, у кого есть боевой опыт и необходимая военно-учётная специальность.
Ранее amic.ru рассказал, что такое ВУС и что означают цифры кодов военно-учётных специальностей в военном билете.
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