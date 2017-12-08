Назван главный цвет 2018 года
По мнению Pantone, главным цветом будет фиолетовый оттенок Ultra Violet
8 декабря 2017, 13:34
Американские специалисты назвали главный цвет 2018 года, сообщает портал Regnum.ru со ссылкой на исследовательский центр Pantone.
Специалисты исследовательского центра заявили, что главным цветом в следующем году будет фиолетовый оттенок Ultra Violet.
"Резкий и провокационный фиолетовый оттенок 18−3838 Ultra Violet символизирует оригинальность, изобретательность и дальновидное мышление, устремлённое в будущее", — считают эксперты.
Главным цветом уходящего года является зелёный оттенок Greenery.
Напомним, что специалисты Pantone Color Institute выбирают главный цвет следующего года каждый декабрь с 1999-го.
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