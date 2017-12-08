Назван главный цвет 2018 года

Американские специалисты назвали главный цвет 2018 года, сообщает портал Regnum.ru со ссылкой на исследовательский центр Pantone.

Специалисты исследовательского центра заявили, что главным цветом в следующем году будет фиолетовый оттенок Ultra Violet.

"Резкий и провокационный фиолетовый оттенок 18−3838 Ultra Violet символизирует оригинальность, изобретательность и дальновидное мышление, устремлённое в будущее", — считают эксперты.

Главным цветом уходящего года является зелёный оттенок Greenery.

Напомним, что специалисты Pantone Color Institute выбирают главный цвет следующего года каждый декабрь с 1999-го.