Назван идеальный завтрак для тех, кто хочет похудеть

Яйца станут отличным завтраком для людей, которые мечтают сбросить вес, пишет Pravda.ru.

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Общество Диетолог назвала продукты, которые "убивают" мозг

Главный аргумент экспертов – это наличие в них большого количества белка. Он способствует росту мышечной массы и активирует процессы по сжиганию жира.

Кроме того, яйца обладают достаточной калорийностью, чтобы помочь человеку дольше ощущать чувство сытости и не делать перекусов до следующего приема пищи.

Еще одним аргументом в пользу этого продукта называют содержание холина. Он оказывает позитивное влияние на нервную систему и настроение человека.

Ранее amic.ru писал, что известный диетолог Елена Соломатина назвала группы продуктов, которые замедляют мыслительную деятельность и при постоянном употреблении "убивают" мозг.