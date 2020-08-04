Назван идеальный завтрак для тех, кто хочет похудеть

Диетологи рекомендуют начинать день с белковой пищи

4 августа 2020, 08:17, Роман Кильмяшкин

Яйца станут отличным завтраком для людей, которые мечтают сбросить вес, пишет Pravda.ru.

Диетолог назвала продукты, которые

Диетолог назвала продукты, которые "убивают" мозг

Главный аргумент экспертов – это наличие в них большого количества белка. Он способствует росту мышечной массы и активирует процессы по сжиганию жира.

Кроме того, яйца обладают достаточной калорийностью, чтобы помочь человеку дольше ощущать чувство сытости и не делать перекусов до следующего приема пищи.

Еще одним аргументом в пользу этого продукта называют содержание холина. Он оказывает позитивное влияние на нервную систему и настроение человека.

Ранее amic.ru писал, что известный диетолог Елена Соломатина назвала группы продуктов, которые замедляют мыслительную деятельность и при постоянном употреблении "убивают" мозг.

Диетологи назвали обычные продукты, которые стабилизируют уровень сахара в крови

Диетологи назвали обычные продукты, которые стабилизируют уровень сахара в крови

Комментарии
    Новости партнеров