Назван самый популярный авиамаршрут в мире

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Рейс Сеул — Чеджу (южнокорейский город на острове Чеджудо — ред.) стал популярнейшим авианаправлением в мире. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на данные авиационного онлайн-сервиса Routes.

В исследовании сказано, что в минувшем году этот путь проделали свыше 13 миллионов человек. Таким образом, из столицы Южной Кореи в Чеджу каждый день отправлялось порядка 180 рейсов.

Годом ранее данное направление также признали самым загруженным в мире: с 2017 года популярность маршрута выросла почти на 10%.

На втором месте находится маршрут Мельбурн — Сидней, которым в прошлом году воспользовались свыше девяти миллионов человек, а замыкает тройку лидеров Саппоро (четвертый по величине город в Японии - ред.) — Токио с пассажиропотоком почти 8,7 миллиона человек.

По словам исследователей, в сотню самых загруженных рейсов мира входят лишь 18 международных.