Названа дата и место прощания с Михаилом Горбачёвым

Прощание с Михаилом Горбачёвым состоится в субботу, 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба «Горбачёв-Фонда» на официальном сайте организации.

Прощаться с политиком будут в Колонном зале Дома союзов с десяти утра до двух часов дня. На церемонию смогут прийти все желающие.

«Похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище», — уточнила пресс-служба фонда.

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Напомним, вечером 30 августа после тяжёлой и продолжительной болезни на 92-м году жизни скончался последний руководитель СССР Михаил Горбачёв.

Amic.ru поговорил с известными алтайскими политиками и узнал, чем им запомнился последний генсек СССР. Большинство сошлись в одном: Михаил Горбачёв был противоречивой, но знаковой фигурой в истории нашей страны.