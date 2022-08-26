Названа дата открытия магазина H&M в барнаульском ТРЦ Galaxy

Открытие магазина сети H&M в барнаульском ТРЦ Galaxy состоится уже завтра, 27 августа, в 10:00. Об этом сообщается в группе торгово-развлекательного центра во «ВКонтакте».

Магазины H&M приостановили работу в России после начала спецоперации на Украине. В июле компания объявила о полном уходе из РФ, потом сообщила о планах временно возобновить работу с 1 августа, чтобы устроить распродажу, однако в Барнауле в этот день магазины не открылись.

23 августа в ТРЦ «Арена» вновь заработал первый магазин H&M. В очередь выстроились желающие закупиться товарами шведского бренда. Покупателей оказалось настолько много, что спустя 20 минут после открытия пускать всех подряд перестали и вход ограничили.

Новости

Фоторепортажи Барнаульцы хлынули в открывшийся магазин H&M. Фоторепортаж

Однако 25 августа, на открытии в ТРЦ «Пионер» второго магазина сети, такого ажиотажа уже не был.