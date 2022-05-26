Названа дата запуска ресторанов McDonald's под новым брендом

McDonald's под новым брендом планирует открыться после 12 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Мы можем подтвердить, что стремимся открыться для наших гостей 12 июня. Точный график открытия предприятий будет известен позднее. Обновлённый бренд мы представим отдельно в ближайшее время», — цитирует сообщение организации РИА Новости.

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Вопрос дня Кто такой Александр Говор, который купит российский McDonald's, и что будет с ресторанами?

Напомним, что McDonald's приостановил работу всех своих ресторанов в РФ 14 марта. 16 мая компания объявила об уходе из РФ и при посредничестве Минпромторга продала бизнес российскому собственнику — владельцу сибирской сети ресторанов бренда Александру Говору. Известно, что сеть ресторанов сменит бренд, однако сохранит старое меню.