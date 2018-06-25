Названа главная опасность общественных туалетов

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Самую большую опасность для здоровья человека в общественном туалете представляют любые предметы и поверхности, до которых дотрагиваются люди, а также те, на которые попадают брызги при смывании в унитазе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на научный журнал Conversation.

По данным издания, на кранах в раковине, мыльнице и устройстве подачи бумажных полотенец зачастую находится большое количество бактерий, которые могут навредить здоровью человека. Люди пользуются этими предметами сразу после справления нужды, поэтому на них все время скапливаются микробы.

Также очень грязными становятся дверные ручки, так как не каждый посетитель уборной моет руки. Для снижения риска заражения рекомендуется закрывать кран и открывать дверь туалета при помощи бумажного полотенца и салфетки. Журнал отмечает, что так будет снижен контакт с бактериями.

Ряд исследований показал, что некоторые люди курят, едят или пьют в кабинке уборной, но это негигиенично. То же можно сказать и об использовании телефона в туалете. Подчеркивается, что на мобильных устройствах может быть до десяти раз больше микробов, чем на сидении унитаза.

Само сидение унитаза не опасно для здоровья, и риск заражения кишечной инфекцией очень мал, так как основные пути попадания бактерий в организм человека — через руки в рот. Кроме этого, большинство микробов находится на полу, двери и держателе туалетной бумаги в кабинке, так как именно туда попадают брызги при смывании. Поэтому журнал рекомендует как можно скорее покидать кабинку.