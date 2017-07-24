Названа новая сумма расходов на свадьбу дочери судьи в Краснодаре

Фото: vesti.ru

Сумму расходов на свадьбу дочери судьи Елены Хахалевой назвал председатель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк, отметив, что общие затраты составили порядка пяти миллионов рублей.

Новости

Общество Собчак раскрыла гонорары звезд, выступавших на свадьбе дочери судьи

"Проверка проведена, результаты уже есть. Вся информация о стоимости свадьбы в два миллиона долларов, что свадьбу организовала и оплатила судья краевого суда Елена Хахалева, полностью не соответствует действительности", - цитирует слова Кисляка "Интерфакс".

Председатель совета указал на то, что заказчиком мероприятия выступал отец невесты — Роберт Хахалев. Стоимость аренды зала составила 1,1 миллиона рублей. На услуги по проведению праздника — фотографов, танцевальных коллективов, флористов и так далее — было потрачено около 2,5 миллионов рублей.

"Были и другие сопутствующие расходы, приобретался алкоголь. Таким образом, общие затраты на проведение торжества составили порядка 5 миллионов рублей", - добавил Кисляк.

Напомним, что информация о свадьбе дочери судьи Елены Хахалевой вызвала бурную реакцию в СМИ и соцсетях. Так, появились данные о том, что на праздник было потрачено около двух миллионов долларов.

На торжестве выступали Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева и Николай Басков.