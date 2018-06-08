Названа причина смерти актера Игоря Ляха

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Известный актер, заслуженный артист РФ Игорь Лях скончался от остановки сердца. Об этом пишет канал РЕН ТВ.

По данным канала, врачи не смогли ему помочь.

Напомним, в пятницу, 8 июня, появилась информация о смерти 55-летнего артиста. Он получил известность благодаря роли Леньки в картине "Любовь и голуби" режиссера Владимира Меньшова.

Всего Лях сыграл в 15 лентах, включая "Елки 3", "Недоросль", "Святое дело", "Мой любимый клоун". Кроме этого, он играл в Малом театре, Театре Российской армии и Театре им. М.Н. Ермоловой и преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище.