Названа приоритетная категория россиян для частичной мобилизации

На портале «Объясняем.РФ» продолжают отвечать на вопросы россиян о частичной мобилизации.

Один из жителей России поинтересовался, могут ли его мобилизовать, если он недавно уволился в запас после службы по контракту.

«Да, могут, в приоритетном порядке», — ответили на вопрос.

Ранее amic.ru рассказал, с какими военными специальностями мобилизуют в первую очередь.