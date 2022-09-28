Названа приоритетная категория россиян для частичной мобилизации
Один из жителей России поинтересовался, могут ли его мобилизовать
28 сентября 2022, 16:31
На портале «Объясняем.РФ» продолжают отвечать на вопросы россиян о частичной мобилизации.
Один из жителей России поинтересовался, могут ли его мобилизовать, если он недавно уволился в запас после службы по контракту.
«Да, могут, в приоритетном порядке», — ответили на вопрос.
Ранее amic.ru рассказал, с какими военными специальностями мобилизуют в первую очередь.
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