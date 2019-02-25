Названа пятерка самых брутальных мужских автомобилей в России

В честь прошедшего 23 Февраля редакция CarsWeek.ru составила рейтинг мужских автомобилей, брутальность которых "просто переваливает".

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Авто Назван топ-10 самых продаваемых китайских авто в России

Первое место досталось "Гелику" Mercedes-AMG G-Class нового поколения. Несмотря на обновления, современные технологии, а также развитие дизайнерской мысли, модель сохраняет свою первобытную аутентичность и грубые квадратные формы. Невероятным образом автомобиль совмещает в себе возможности и роскошь.

Hummer H2 – это, наверное, легенда отечественного рынка в сегменте внедорожников, а также мечта большинства мальчишек в прошлом десятилетии. Автомобиль обладает богатым прошлым на военной службе, и по-прежнему пользуется спросом. Под капотом установлен настоящий "американский" двигатель V8 на 6,2 литра, способный развивать до 398 лошадиных сил.

Замыкает тройку лидеров один из самых известных голливудских внедорожников – Cadillac Escalade. Он зачастую выступает в роли правительственного автомобиля или модели для популярных звезд. Сейчас автомобиль предложен в новой версии, сохранившей свой образ и технологии.

Jeep Wrangler традиционно считается отличным внедорожником и замечательной мужской "игрушкой". Модель редко приобретается в качестве основного транспортного средства в семью, но его дизайн, история, а также возможности не позволяют равнодушно смотреть на нее. Новая версия получила обновленную платформу, современные электронные технологии, включая мультимедийку с дисплеем, но остался прежним джипом по духу.

Классический мужской автомобиль, не выходящий из моды уже на протяжении многих лет, если не мечта, то точно цель для стремления многих мужчин – рамный внедорожник Toyota Land Cruiser. Автомобиль обладает большим количеством модификаций, комплектаций и дополнительных опций. А главное преимущество – надежность.