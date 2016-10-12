Названа самая безопасная страна мира

Фото: smitnews.ru

Список самых безопасных стран мира составили эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ). Рейтинг возглавила Финляндия. Всего в него вошла 141 страна, пишет "Лента.ру".

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Второе место по безопасности занимает Катар. Также в тройку лидеров вошли ОАЭ. В топ-5 попали Исландия и Австрия.

Далее по убывающей в списке находятся Люксембург, Новая Зеландия, Сингапур, Оман и Португалия.

Замыкает рейтинг Нигерия. Россия в списке находится на 126-й строчке.

В ВЭФ отмечают, что эксперты ориентировались на такие показатели, как ситуация с преступностью, включая терроризм, уровень доверия населения к правоохранительным органам, способность стражей порядка защитить граждан и другие параметры.