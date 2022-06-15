Название ресторанов «Вкусно и точка» не станут менять

Информация о том, что название бывшей сети McDonald's «Вкусно и точка» временное, не соответствует действительности, рассказали РИА Новости в пресс-службе сети.

Ранее издание «Москва-24» со ссылкой на источник сообщило, что название ресторанов не окончательное и в будущем будет изменено.

12 июня в Москве открылись рестораны бывшей сети McDonald's под новым брендом — «Вкусно и точка». Помимо названия, также изменился и логотип: на нём изображены две палочки картошки фри и бургер.

По данным Mash, после презентации новых ресторанов руководство фастфуд-сети «Еда и точка» во Владивостоке обвинило компанию «Вкусно и точка» в краже названия. Руководитель сети дальневосточного общепита Сергей Понкратов обратился в суд, поскольку бренд «и точка» — главная фишка популярной у местных сети ресторанов, а теперь она якобы будет выглядеть пародией на отечественный аналог McDonald's.