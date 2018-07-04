Названы АЗС на которых автовладельцам недоливают топливо, что фактически доводит стоимость литра бензина до 55 рублей за литр, пишет "Газета.RU".

Отмечается, что недолив среди ВИНКов (к ним относятся "Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Газпромнефть", "Татнефть", "Славнефть", "Башнефть", "РуссНефть") составил 20%, один из пяти (недолив 1,63% - на уровне погрешности).

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Общество "Полное безобразие": депутат Госдумы о массовом недоливе топлива на АЗС

Напомним, Федерация автовладельцев России (ФАР) провела исследование, результаты которого показали, какой процент АЗС обманывают потребителей. Мониторинг недолива АИ-92 и АИ-95 проводился на 34 АЗС в 13 субъектах России. В ходе мониторинга было проверено пять интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), 25 федеральных и региональных сетей и восемь мелкосетевых и частных АЗС. Для исследования ФАР разработала метод определения недолива топлива на АЗС в режиме "тайного покупателя", который позволяет определить фактическое количество опущенного топлива в бак автомобиля, а также проводить отбор топлива для проверки качества на соответствия по техническим регламентам Таможенного Союза (ТР ТС).

"Согласно нашему методу, за недолив принималось расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76% АЗС", — сообщается на сайте ФАР.

Недолив среди федеральных и крупных региональных сетей выявлен в 81% случаев (средний недолив 4,97%, максимальный 19,03%).

Недолив среди мелкосетевых и частных АЗС составил 100% (средний недолив 5,66%, максимальный 8,03%). Средний недолив по выборке составил 5,05%, а значит, его фактически можно приплюсовать к цене за литр.

Как отмечают в ФАР, недолив топлива - это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции.