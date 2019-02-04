Названы главные признаки зависимости от социальных сетей

Слишком долгое пребывание на страницах соцсетей может быть опасно, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора по медицинской части больницы Святого Иосифа в Берлин-Вайсензее, доктора наук, психиатра Ирис Хаут.

Это может привести к неадекватной самооценке, фрустрации и депрессии, утверждает специалист.

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По ее словам, существует сразу несколько "онлайн-ловушек". В частности, это желание получать как можно больше "лайков" и неудовлетворенность от того, что их мало.

Кроме того, постоянная суперпозитивная презентация себя через публикации искажает представление человека о себе.

А из-за завышенной самооценки складываются и соответствующие запросы от жизни.

В результате человек разочаровывается в жизни и еще глубже погружается в виртуальный мир соцсетей, чтобы убежать от реальности.

Однако и в виртуальном пространстве он видит образы успешных и счастливых людей, и сравнивает себя с ними.

Это еще один "подводный камень", способный погрузить человека в депрессию, считает Ирис Хаут.

Она также назвала главные признаки зависимости от социальных сетей.

"Человек становится беспокойным и напряженным, когда он не "онлайн", – утверждает психиатр. – Это должно быть сигналом для родителей, если дети находятся в Интернете более 2 часов в день, пренебрегают школой из-за активности в социальных сетях, дистанцируются от окружающих, становятся апатичными".