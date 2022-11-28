Названы имена победителей Всероссийского конкурса молодых предпринимателей

Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» прошла в Москве 25 ноября 2022 года. Всего на конкурс поступило свыше 25 тысяч заявок из 85 регионов России.

Лидером в номинации «Социальная польза» стала Виктория Сиволапова из Улан-Удэ. Второе место за Полиной Зайцевой из Великого Новгорода, третье — за Екатериной Романенковой из Смоленска. В номинации «Прорыв года» первенство отдано Павлу Шевченко из Москвы. Категория «Инновационно-технологическое предпринимательство» досталась Ольге Казютинской из Москвы, второе место — у москвича Владимира Кострицина, третье — у Татьяны Комиссаровой из Донского. Лучшей в «Классическом предпринимательстве» стала Наталия Аниськевич из Санкт-Петербурга. Михаил Аксёнчиков из Севастополя — на втором месте, третье отдано Андрею Забатурину из Красноярска.

Победитель в категории «Самозанятый» — Анна Литвинцева из Улан-Удэ. Никита Горяйнов из Новочеркасска на втором месте, Ольга Бутт из Улан-Удэ — на третьем. В номинации «Международный бизнес» награду забрал Александр Майер из Москвы. Софья Обломкова из Тольятти — на втором месте, третье отдано Софье Анисимовой из Сургута. Лидером «Медиабизнеса» стала молодой предприниматель Саяна Елбаскина из Улан-Удэ. Екатерина Комарова из Симферополя — на втором месте, Рувим Назарчук из Тамбова — на третьем. Ольга Ефремова из Смоленска получила первую награду в категории «Производство». Призёрами здесь стали крымчанин Николай Семенчук и Александра Алабушева из города Нижние Серги.

В номинации «Агробизнес» победителем стал Харун Жемухов из Нарткале. Татьяна Маркарян из Краснодара забрала серебро, бронза отдана Владимиру Бондареву из Новокузнецка. В «Креативном бизнесе» места распределились так: первый — Илья Стефаненко из Москвы, вторая — Елизавета Фролова из Санкт-Петербурга, третья — Ксения Федорина из Санкт-Петербурга. Победителем в специальной категории «Женский бизнес» стала Анастасия Алёшина из Омска. В категории «Лучший проект в сфере ESG-технологий» — Дауддин Дауди из Санкт-Петербурга, в категории «Школьная лига» — Данил Сущенко из станицы Динской.

В этом году помимо традиционной лиги «Молодые предприниматели» появилась ещё и «Молодёжь с идеями», где участники представили свои проекты в двух лигах — школьники и студенты по четырём направлениям предпринимательства. Назовём имена лучших в каждой из номинаций.

Классическое предпринимательство. Школьники — Дарья Татарина (Москва), Элина Еськова (Санкт-Петербург), Валерия Лосева (Ульяновск); студенты — Алексей Власов (Краснодар), Екатерина Сергеева (Звездный городок), Анжелика Кротова (Казань). Технологическое предпринимательство. Школьники — Максим Пичулев (Самара), Анна Вакуленко (Иркутск), Елизавета Чудина (Саратов); студенты — Кирилл Шешуков (Москва), Владимир Бяков (Москва), Елизавета Сидина (Ростов-на-Дону). Социальное предпринимательство. Школьники — Олег Фетисов (Краснодар), Денис Зорин (Екатеринбург), Камиля Мамлиева (Пенза); студенты — Эмилия Артамонова (Смоленск), Никита Саввин (Белгород), Андрей Куренков (Челябинск). Креативное предпринимательство. Школьники — Тимур Шаймарданов (Казань), Софья Куликова (Волжский), Мария Дорук (Ростов-на-Дону); студенты — Александр Мжаванадзе (Самара), Роберт Мансуров (Уфа), Анастасия Тимохова (Москва).

Руководитель трека Росмолодёжь. Бизнес (организатора конкурса) Алексей Рвачев подчеркнул, что в этом году подано большое количество заявок социально значимой направленности.

«Сегодня в России формируется поколение социально ответственных предпринимателей. Принимая то или иное решение, они ориентируются не только на свои потребности, но и на запросы общества», — отметил Рвачев.

Церемония награждения прошла в рамках фестиваля молодёжного предпринимательства «ТВОЁ ДЕЛО. Время возможностей». Для участников и гостей мероприятия организовали стратегические сессии, бизнес-турниры, преакселератор, ток-шоу, нетворкинг, профильные мастер-классы от блогеров и топовых бизнес-экспертов.

В фестивале приняли участие такие эксперты, как председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, директор открытого университета «Сколково» Екатерина Морозова, профессор практики Центра предпринимательства и инноваций «Сколтех» Дмитрий Кулиш, заместитель председателя совета Ассоциации волонтёрских центров Матвей Масальцев, основатель дизайнерской компании «Студия Артемия Лебедева» Артемий Лебедев, самый известный маркетёр России Игорь Манн и многие другие.

Отметим, что конкурс «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» проходил в два этапа. Сначала отборочный, далее — полуфинал в виде онлайн-интервью.