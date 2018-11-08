Названы лучшие мобильные приложения для поиска работы

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Эксперты "Роскачества" составили рейтинг лучших мобильных приложений для поиска работы. Возглавили список HeadHunter, SuperJob, "Зарплата.ру", "Объявления Avito" и "Работа.ру", пишут "Известия".

Всего специалисты исследовали 14 приложений для ОС Android и 13 для iOS, предназначенных для поиска работы как в РФ, так и за рубежом.

По итогам испытаний самыми функциональными признали приложения HeadHunter, SuperJob и "Зарплата.ру". Самое маленькое количество функций обнаружено у Jobrapido, "Trovit Работа" и "Яндекс.Работа".

Также специалисты оценили удобство пользования по 15 критериям, включая простоту интерфейса, расположение и навязчивость рекламы, адаптацию для людей с ограниченными возможностями и другое. Лучшими здесь стали HeadHunter, SuperJob и Worki.

Кроме этого, приложения изучили на безопасность переписки и личных данных. Выяснилось, что многие приложения частично не шифруют контент. Такими оказались "Indeed Работа", Trovit, "Объявления Авито", Superjob, "Зарплата.ру", "Росработа" и другие.