Названы лучшие сюрпризы для мужчин на 23 Февраля

Лучшим сюрпризом для мужчины на 23 февраля будет гаджет, часы или автомобиль, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса для объявлений Avito.

В этом году количество дам, которые собираются поздравлять виновников торжества, возросло на 13% – до 93%. Наиболее ярые любительницы сюрпризов – девушки от 25 до 35 лет. При этом большинство женщин рассчитывают купить подарок не дороже тысячи рублей.

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Вопрос дня Это вам не носки: подборка небанальных подарков к 23 Февраля

"Большинство мужчин получит на День защитника Отечества средства для ухода за телом (25%), чуть меньше – одежду и обувь (23%)", – свидетельствуют данные исследования.

Кроме того, многие женщины приготовили для своих мужчин подарочные сертификаты (16%) и спортивные товары (15%).

14% мужчин получат 23 февраля долгожданные носки, при этом на самом деле такому подарку будут рады только 8% представителей сильного пола. По 1% счастливчиков получат автомобиль или домашнее животное.

Исследование показало, о каких подарках мужчины действительно мечтают. 26% из них хотели бы получить гаджет, 22% – автомобиль, а товарам для спорта обрадуются 20% мужчин.

При этом некоторые назвали свои варианты идеального подарка: букет из вобл, перфоратор, мангал, полет в Дубай и прочие радости жизни.