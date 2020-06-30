Названы продукты, от которых лучше отказаться в жару
Высокая температура воздуха - стресс для организма
30 июня 2020, 08:38, Илья Звягинцев
Нутрициолог Мария Калугина рассказала о продуктах, которые опасно есть в жару. Советы от медика опубликовал портал Nation News.
Специалист отметила, что жара негативно сказывается на человеческом организме и является для него стрессовым фактором. Особенно это касается людей с проблемами сердечно-сосудистой системы.
В теплую погоду нутрициолог посоветовала отказаться от углеводов: мучного и сладкого, а также от алкоголя. Мясо Калугина советует заменить рыбой, а скоропортящиеся продукты исключить из рациона совсем.
"Например, молочные продукты с коротким сроком хранения, мясные продукты в маринаде, морепродукты, тартар из рыбы или мяса, карпаччо", - уточнила нутрициолог.
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