Названы продукты, от которых лучше отказаться в жару

Нутрициолог Мария Калугина рассказала о продуктах, которые опасно есть в жару. Советы от медика опубликовал портал Nation News.

Специалист отметила, что жара негативно сказывается на человеческом организме и является для него стрессовым фактором. Особенно это касается людей с проблемами сердечно-сосудистой системы.

В теплую погоду нутрициолог посоветовала отказаться от углеводов: мучного и сладкого, а также от алкоголя. Мясо Калугина советует заменить рыбой, а скоропортящиеся продукты исключить из рациона совсем.

"Например, молочные продукты с коротким сроком хранения, мясные продукты в маринаде, морепродукты, тартар из рыбы или мяса, карпаччо", - уточнила нутрициолог.