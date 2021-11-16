Названы продукты, помогающие восстановиться после COVID-19
Среди них – ягоды и рыба
16 ноября 2021, 07:04, Никита Черников
Еда, содержащая большое количество витамина D, лучше поможет пережить период восстановления после COVID-19, рассказал диетолог Михаил Гинзбург.
Кроме того, внимание заслуживает пища, в которой есть антоцианы, обладающие противосвёртывающим действием.
"В первую очередь витамином D богата морская рыба, например, скумбрия и сельдь. Противосвёртывающими же свойствами обладают различные ягоды – малина, брусника и ежевика", – пояснил специалист в беседе с "Народными новостями".
Гинзбург уточнил, что хлеб, зерновые крупы, кисломолочные продукты и орехи также должны присутствовать в рационе, так как они обладают противовоспалительными свойствами.
Ранее учёные назвали витамин, который защищает от тяжёлой формы COVID-19.
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