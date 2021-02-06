Названы противопоказания к вакцине от COVID-19 для аллергиков

Директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о противопоказаниях к прививке от COVID-19 для аллергиков. По его словам, наличие аллергии не является противопоказанием для вакцинации, но патология не должна находиться на стадии обострения.

"Этот вопрос фактически решен уже. Если аллергик, опять же, не находится в стадии обострения, то, безусловно, его надо вакцинировать, и здесь нет никаких противопоказаний", – сказал Гинцбург в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

При этом склонным к аллергии людям стоит избегать контактов с аллергенами до и после вакцинации, чтобы не вызывать дополнительных побочных реакций.