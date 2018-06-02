Названы работники с самой низкой зарплатой, которая еще и уменьшилась

Самую низкую заработную плату в России получают работники сферы производства одежды, сообщает RT со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики.

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В среднем за март в 2018 году их зарплата составила 18 679 рублей. Годом ранее их доход был выше на 4% - 19 490 рублей.

Зарплата сотрудников, задействованных на производствах кожи и изделий из нее, составила 21 566 рублей, на производстве мебели - 21 935 рублей.

Ранее Росстат назвал тройку самых высокооплачиваемых специалистов - это работники, занимающиеся добычей сырой нефти и природного газа (127 431 рубль), производством табачных изделий (115 367 рублей) и производством кокса и нефтепродуктов (114 264 рубля).

С 1 мая уровень МРОТ повысился и составил 11 163 рубля, впервые сравнявшись с прожиточным минимумом.