Названы регионы с самым возрастным и самым молодым населением

Минтруд назвал регионы, в которых наибольшая доля населения находится на пенсии, и наоборот, где пенсионеров меньше всего, сообщает "Российская газета".

Как выяснилось, самым возрастным населением обладает Тамбовская область. Там доля пожилых людей почти достигла трети (31,3%).

Наиболее возрастными субъектами РФ стали Республика Тыва и Чечня. Среди них доля людей в возрасте от 65 лет составляет 11,8% и 10,7%, соответственно.

В целом по России наблюдается тенденция к старению. Доля пенсионеров (от 65 лет) за год выросла на 2,8%, достигнув 21,4 млн человек (в 2017 году – 20,8 млн россиян).

При этом, согласно прогнозам, показатель продолжит увеличиваться. Эксперты ожидают, что к 2025 году он вырастет с 25,5% до 27,4%, составив 40,2 млн человек.