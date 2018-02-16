Названы самые крупные траты россиян в 2017 году

Россияне в 2017 году израсходовали значительную часть средств на приобретение смартфонов, автомобиля или домашних кинотеатров. Эти данные приведены в итогах опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Как отмечается, наиболее популярным приобретением стал мобильный телефон, который в 2017 году купили 26% из числа опрошенных.

Вторую позицию в рейтинге покупок занял автомобиль, который появился у 11% респондентов. 10% участников опроса отдали предпочтение телевизору и ремонту в квартире.

"Потребительские планы наших сограждан по ряду товаров и услуг с 2016 г. изменились, наиболее ощутимо - по путешествиям и обучению: в 2016 г. соответствующие расходы планировали 10% и 3% опрошенных, в 2018 г. - 15% и 10% соответственно", - отмечают социологи.

Опрос ВЦИОМ был проведен 25-26 января с помощью телефонного интервью. В исследовании приняли участие 2 тысячи граждан старше 18 лет. Максимальная вероятность ошибки не превышает 2,2%.