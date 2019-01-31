Названы самые необычные имена для новорожденных москвичей в 2018 году

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Адель-Иллария и Виктория Луна попали в перечень редчайших имен для новорожденных в Москве в прошлом году. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на официальный портал мэра и правительства столицы.

Еще одним "космическим" именем стала Леонида. А одну из новорожденных назвали Ия в память о христианской святой. Кроме этого, в перечень редких женских имен попали Александра Джейн, Капитолина, Радомира, Линда, Августина и Доминика. Среди мужских самыми необычными стали: Филл, Устин, Мартин, Пахом, Марсель, Пересвет и Добрыня.

Самым популярным женским именем впервые за пятилетку стало имя Мария. Занимавшее лидирующую позицию имя София спустилась на вторую позицию. Замыкает тройку лидеров Анна.

В топ-3 мужских имен вошли Александр, Михаил и Максим.