Названы самые популярные функции смартфона

Большинство владельцев смартфонов (93%) в России используют в мобильном устройстве мессенджеры, сообщает телеканал 360.

Оказалось, что приложения для оперативного общения сместили с первой строчки рейтинга звонки по сотовой связи. Анализ предпочтений граждан в 2018 году провела международная консалтинговая компания Deloitte.

По результатам исследования "Медиапотребление в России - 2018" самыми распространенными мессенджерами являются WhatsApp (69%), Viber (57%) и Skype (45%). Популярность последнего приложения снижается: в 2018 году Skype реже устанавливают на смартфоны и реже используют для общения.

Одновременно с этим растет популярность мессенджера Telegram: до 25% выросло его использование и до 10% - индекс использования.

Сразу за мессенджерами по популярности среди функций смартфона оказались звонки на номера операторов сотовой связи. Звонки через интернет занимают третье место.