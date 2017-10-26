Год кролика

Названы самые пунктуальные авиакомпании России

Лидером по этому показателю оказалась "Ютэйр"

26 октября 2017, 15:03

Фото: turbiznes.info

Рейтинг пунктуальности российских авиакомпаний по итогам января — сентября текущего года составило на основе данных Росавиации аналитическое агентство "РИА Рейтинг".

Первая десятка авиакомпаний выглядит так:

  • "Ютэйр";
  • "Победа";
  • "ЮВТ АЭРО";
  • "Северсталь";
  • "Аэрофлот";
  • "Сибирь (S7)";
  • "Россия";
  • "Ижавия";
  • "Оренбуржье";
  • "Глобус".

Всего в списке представлено 33 авиакомпании. Отметим, что авиакомпания "Сибирь", занимавшая в рейтинге пунктуальности по итогам 2016 года первое место, пережила значительное падение, покинув даже первую пятерку лидеров.

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