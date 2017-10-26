Названы самые пунктуальные авиакомпании России

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Рейтинг пунктуальности российских авиакомпаний по итогам января — сентября текущего года составило на основе данных Росавиации аналитическое агентство "РИА Рейтинг".

Первая десятка авиакомпаний выглядит так:

"Ютэйр";

"Победа";

"ЮВТ АЭРО";

"Северсталь";

"Аэрофлот";

"Сибирь (S7)";

"Россия";

"Ижавия";

"Оренбуржье";

"Глобус".

Всего в списке представлено 33 авиакомпании. Отметим, что авиакомпания "Сибирь", занимавшая в рейтинге пунктуальности по итогам 2016 года первое место, пережила значительное падение, покинув даже первую пятерку лидеров.