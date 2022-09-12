Названы самые спокойные города России
Главным критерием при выборе населённого пункта стал размеренный темп жизни и наличие свободного времени
Россияне выбрали самые спокойные города страны. Результаты опроса, проведённого сервисами «Работа.ру» и «СберЗдоровье», опубликовал портал «Лента».
42% респондентов назвали самым спокойным городом России Нижний Новгород. 37% респондентов выбрали Санкт-Петербург, а на третьем месте по популярности оказался Сочи, за который проголосовали 35% опрошенных.
Также среди наиболее популярных городов Ярославль, Калининград, Вологда, Москва, Казань, Владимир и Краснодар.
Основным критерием при выборе опрошенные называли размеренный темп жизни и наличие свободного времени.
Чуть меньше половины респондентов отметили, что спокойным город делают приветливые люди.
Некоторые рассказали, что им важны чистые улицы и незагруженные дороги.