Названы самые спокойные города России

Россияне выбрали самые спокойные города страны. Результаты опроса, проведённого сервисами «Работа.ру» и «СберЗдоровье», опубликовал портал «Лента».

42% респондентов назвали самым спокойным городом России Нижний Новгород. 37% респондентов выбрали Санкт-Петербург, а на третьем месте по популярности оказался Сочи, за который проголосовали 35% опрошенных.

Также среди наиболее популярных городов Ярославль, Калининград, Вологда, Москва, Казань, Владимир и Краснодар.

Основным критерием при выборе опрошенные называли размеренный темп жизни и наличие свободного времени.

Чуть меньше половины респондентов отметили, что спокойным город делают приветливые люди.

Некоторые рассказали, что им важны чистые улицы и незагруженные дороги.