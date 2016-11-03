Названы самые страшные фильмы в истории кино
ТОП наиболее ужасающих кинолент был составлен на основе мнения интернет-пользователей
Опрос портала Reel Scary среди пользователей позволил составить рейтинг самых страшных фильмов, сообщает riafan. Людям предлагалось назвать кинокартины, которые запомнились обилием насилия и ужаса. На выбор был представлен список из нескольких сотен кинолент.
В результате голосования выяснилось, что максимальное напряжение люди испытывали при просмотре фильма "Перебежчик". В категории "ужас" победил порно-триллер "Сербский фильм", который был запрещен к просмотру во многих странах из-за демонстрации сцен педофилии и насилия. "Золото" в списке самых кровавых кинофильмов досталось "Живой мертвечине".
Общий список, в котором суммированы голоса по всем критериям, выглядит следующим образом:
1. "Мученицы" (2008);
2. "Зловещие мертвецы" (2013);
3. "Волчья яма" (2005);
4. "Сербский фильм" (2010);
5. "Живая Мертвечина" (1992);
6. "Ад каннибалов" (1980);
7. "Перебежчик" (1979);
8. "Внутри" (2006);
9. "Райское озеро" (2008);
10. "Рассвет мертвецов" (1978).