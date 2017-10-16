Названы самые востребованные профессии на рынке труда в России
Спрос растет на инженеров-технологов, инженеров контрольно-измерительных приборов, техников-технологов и специалистов по станкам
16 октября 2017, 14:33
Самыми востребованными специалистами на рынке труда в сентябре в России стали инженеры и специалисты по станкам в промышленности, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные органов служб занятости.
Также стране требуются медики и квалифицированные рабочие.
Начало такой динамики сигнализирует о корректировке модели экономического развития, которая сместилась в область промышленности и трудовых ресурсов. До 2014 года в стране спрос фиксировался на продавцов и менеджеров по продажам.
Представители международных HR-компаний, работающих в России, тренд подтвердили.
Комментарии
Новости партнеров