Названы условия для массовой вакцинации россиян от коронавируса
Для начала процедуры требуется более 50 млн доз препарата
Условия, необходимые для начала массовой вакцинации жителей России от коронавируса, назвал газете "Красная звезда" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
"Совсем недавно мы получили разрешение на проведение клинических испытаний. Надеюсь, эти исследования пройдут успешно, и не исключено, что в начале осени мы приступим к выпуску данных препаратов, – уточнил Гинцбург. – Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит выполнить совершенно беспрецедентную задачу – выпустить порядка 50-60, а, возможно, и 70 миллионов доз данного препарата".
Напомним, центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создал вакцину на основе ДНК аденовируса, в который встроен ген SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Вирус доставляет этот ген в организм человека, который начинает подготавливать иммунную систему. Подобный тип вакцин называется векторным.
Ранее amic.ru сообщал, что первыми в России вакцинировать начнут людей из групп повышенного риска, поскольку производственные мощности не позволят в кратчайший срок создать необходимое количество доз для массового прививания населения.