Названы условия для массовой вакцинации россиян от коронавируса

Условия, необходимые для начала массовой вакцинации жителей России от коронавируса, назвал газете "Красная звезда" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"Совсем недавно мы получили разрешение на проведение клинических испытаний. Надеюсь, эти исследования пройдут успешно, и не исключено, что в начале осени мы приступим к выпуску данных препаратов, – уточнил Гинцбург. – Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит выполнить совершенно беспрецедентную задачу – выпустить порядка 50-60, а, возможно, и 70 миллионов доз данного препарата".

Напомним, центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создал вакцину на основе ДНК аденовируса, в который встроен ген SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Вирус доставляет этот ген в организм человека, который начинает подготавливать иммунную систему. Подобный тип вакцин называется векторным.

Ранее amic.ru сообщал, что первыми в России вакцинировать начнут людей из групп повышенного риска, поскольку производственные мощности не позволят в кратчайший срок создать необходимое количество доз для массового прививания населения.