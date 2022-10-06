Названы уважительные причины неявки в военкомат по повестке: смерть и другое
Если на дороге в военкомат бушует огромный пожар и все объезды затопило цунами, то можно не приходить по повестке
На портале «Объясняем.рф» рассказали, какие причины неявки в военкомат по повестке считаются уважительными.
Специалисты указали, что есть всего четыре основания не откликнуться на призыв военкомата.
«Утрата трудоспособности, связанная с заболеванием или увечьем гражданина», — отметили в сообщении самую важную причину.
Также уважительной причиной могут стать смерть или тяжёлое состояние здоровья родственников: отца, матери, жены, мужа, ребёнка, родного брата или сестры, дедушки, бабушки или усыновителя.
Если возникло какое-либо препятствие «в результате действия непреодолимой силы», то оно тоже считается веским основанием не прийти в военкомат. Например, стихийное бедствие.
Кроме того, призывная комиссия может посчитать любую другую причину уважительной, если удастся убедить её в этом и документально подтвердить «форс-мажор».
«По окончании действия уважительной причины гражданин обязан незамедлительно, без дополнительного вызова (повестки), явиться в военкомат», — предупредили призывников.
Накануне в России возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации: 32-летний житель Пензы отказался подписывать повестку в военкомат.