Названы восемь самых цитируемых радиостанций за январь-2022

«Медиалогия» опубликовала рейтинги цитируемости СМИ за январь 2022 года. Три из восьми попавших в список радиостанций — «Европа Плюс», Business FM и до недавнего времени «Эхо Москвы"* — в Барнауле транслирует Медиагруппа FM-Продакшн.

В начале года лидером по цитируемости в СМИ остаётся радиостанция Sputnik, а по цитируемости в соцмедиа лидером стало «Радио Свобода». Business FM — на седьмом месте в рейтинге цитируемости соцмедиа, «Эхо Москвы» — на втором и третьем по цитируемости в СМИ и соцмедиа соответственно, «Европа Плюс» заняла восьмую строчку в рейтинге по соцмедиа.

В медиарейтинги вошли федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события. Основа для построения рейтингов — индекс цитируемости.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 74 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Из рейтинга интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств, так как их одноимённые кириллические названия не позволяют точно определить первоисточник, на который ссылаются средства массовой информации.

Рейтинг цитируемости в соцмедиа построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещённых пользователями площадок. Для каждой статьи извлекается статистическая информация, учитываются сообщения микроблогов и «нравится"/"поделиться» (в Facebook (данная социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ), «ВКонтакте» и «Одноклассниках»).

Business FM в Барнауле

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*1 марта радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира по требованию Генпрокуратуры РФ за распространение фейков о спецоперации на Украине. Позже большинством голосов совета директоров станции было принято решение о ликвидации радиоканала и сайта.