«Не бить по рукам». Попов объяснил, как закон о бесплатной юрпомощи удержит медиков в профессии

В Алтайском крае всех медработников включили в перечень граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь. Соответствующий законопроект 25 августа 2022 года приняли на сессии АКЗС. Это очень важное решение, которое поможет удержать медиков в профессии, убеждён министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. В беседе с корреспондентом amic.ru глава Минздрава объяснил: часто молодые врачи просто боятся лечить людей.

«Небезопасное ремесло»

Право алтайских медиков на бесплатную юрпомощь в регионе закрепили ещё на июньской сессии Заксобрания. Эта и другие меры поддержки перечислены в принятом законе «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения кадрами медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края». Теперь законодатели уточнили порядок, по которому медики могут получить бесплатную помощь юриста.

Услуги им будут оказывать в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Алтайском крае.

Закон был необходим, уверен Дмитрий Попов.

«Врачевание — это небезопасное ремесло. Рисковое дело. Поэтому вопрос безопасности самого медработника тоже очень актуален. У любого медика должна быть возможность получить бесплатную грамотную помощь. Случаев, когда она действительно требуется, становится всё больше и больше», — объяснил министр.

Глава регионального Минздрава не сомневается: возможность бесплатной юридической помощи станет весомым аргументом для многих медиков, чтобы остаться в профессии надолго.

«Нам нужно защищать наших врачей, а не бить им по рукам и не вымывать их из профессии. Молодые чаще всего попадают в этот переплёт. Как ему стать хорошим врачом и заработать опыт, если у него нет никакого права на ошибку? Медик должен хорошо лечить людей, а не разбираться в юридических вопросах. Если возникает какая-то конфликтная ситуация, всю поддержку государство должно ему оказать бесплатно», — высказался Дмитрий Попов.

В пример он привёл непростую ситуацию, которая сложилась в медицине в США. По словам министра, там очень высокий дефицит на хирургов и гинекологов. Всё дело в том, что именно к этим врачам возникает больше всего юридических претензий. Боясь за последствия, молодые специалисты не идут на эти направления даже за большие деньги, объяснил Попов.

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Вопрос дня Что даст Алтаю закон о статусе медработника и сколько будут доплачивать молодым врачам?

Что за закон?

Вопросы, по которым алтайские медики смогут получить бесплатную юрпомощь, должны быть связаны с защитой чести, достоинства и деловой репутации. Теперь все врачи имеют право на услуги в виде:

правового консультирования в устной и письменной форме;

составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;

представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Напомним, весной 2022 года в Алтайском крае на уровне правительства приняли масштабную программу, призванную уменьшить дефицит медиков в регионе. На законодательном уровне был определён особый статус медработника, который гарантирует сотрудникам неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

Кроме того, некоторые молодые специалисты смогут рассчитывать на весомую материальную поддержку в первые три года своей работы.

Подробнее о том, какие меры поддержки для медиков появились в Алтайском крае в 2022 году, читайте в материале amic.ru.

Своё мнение о законе Дмитрий Попов высказал в ходе большого интервью с корреспондентом amic.ru. Полный текст беседы можно почитать здесь.